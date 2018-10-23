Суд в Херсоне рассматривает апелляцию на продление ареста Вышинского

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Херсонский апелляционный суд начал рассмотрение жалобы адвоката на продление срока содержания под стражей руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому, сообщил представитель защиты.

"Просим отпустить под мое поручительство или избрать иную меру пресечения", — сообщил РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

По его словам, заседание началось с ходатайства защиты разрешить Вышинскому выйти из стеклянной кабины. Судья отказал.

Сейчас в суде выступает сам Вышинский. Состояние его здоровья удовлетворительное, отметил адвокат.

Вышинский около 150 дней находится под арестом по обвинению Киева в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. К нему не допускают российских консульских работников, ссылаясь на то, что у Вышинского украинское гражданство. В МИД России охарактеризовали действия Киева в отношении РИА Новости Украина как произвол. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал их неприемлемыми. Посольство России направило в МИД Украины две ноты с требованием прекратить насилие над представителями СМИ.

Президент России Владимир Путин заявил, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции", и подчеркнул, что арест Вышинского — "абсолютно беспрецедентная и абсолютно недопустимая политика сегодняшних украинских правителей, она должна найти соответствующее отражение в реакции журналистского сообщества и международных правозащитных организаций". Он также выразил надежду, что удастся добиться освобождения Вышинского, в том числе с помощью давления на Украину международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил серьезное беспокойство в связи с действиями украинских властей в отношении РИА Новости Украина в Киеве. Он напомнил, что, "согласно Хельсинскому заключительному акту, страны-участницы ОБСЕ взяли на себя обязательства продвигать условия, позволяющие журналистам из одной страны-участницы вести свою профессиональную деятельность в другой".