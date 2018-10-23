Глава якобы убившей Хашукджи группы звонил в офис принца Саудовской Аравии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Лидер группы, подозреваемой в убийстве оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, четыре раза звонил по телефону в офис наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана после его убийства, сообщает газета Times со ссылкой на турецкие источники.

Ранее генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб заявил, что журналист Хашукджи погиб в результате ссоры в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По этому делу были задержаны 18 саудовских подданных и отстранены от должностей главные помощники наследного принца — замглавы службы общей разведки Ахмед Асири и советник королевской канцелярии Сауд аль-Кахтани.

По данным источников, глава группы из 15 человек Махер Абдуль Азиз Мутреб звонил на мобильный телефон управляющего офисом принца в эр-Рияде Бадера аль-Асакера четыре раза из генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле после того, как Хашукджи был убит.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.