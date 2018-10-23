Партия "Елк" выдвинула Пашиняна в премьеры Армении

ЕРЕВАН, 23 окт – РИА Новости. Глава провластной парламентской фракции "Елк" (Исход) Лена Назарян сообщила о выдвижении и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства для запуска процесса роспуска парламента.

У партии "Елк" в 150-местном парламенте 9 депутатов, но парламентское большинство — у Республиканской партии, которая ушла в оппозицию.

"Фракция "Елк" выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Это выдвижение носит формальный характер, и наша задача — обеспечить лишь установленные Конституцией процедуры, чтобы в дальнейшем не было поводов для разночтений связанных правовыми формулировками. Сейчас необходимо, чтобы Национальное собрание не избрало премьер-министра и было распущено", — написала Назарян на своей странице в Facebook.

Согласно армянскому законодательству, после выдвижения кандидатуры спикер парламента должен назначить специальное заседание для обсуждение вопроса избрание премьера.

Пашинян 16 октября подал в отставку со своего поста. Таким образом, он рассчитывает на создание формального повода для роспуска парламента. По конституции Армении, парламент может быть распущен, если после отставки главы кабмина депутаты на двух заседаниях не смогут избрать нового премьера. В соответствии с Основным законом, внеочередные выборы в Национальное собрание проводятся не ранее чем через 30 и не позднее чем через 45 дней после роспуска парламента.