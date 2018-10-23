Партия "Елк" выдвинула Пашиняна в премьеры Армении

ЕРЕВАН, 23 окт – РИА Новости. Глава провластной парламентской фракции "Елк" (Исход) Лена Назарян сообщила о выдвижении и.о. премьер-министра Никола Пашиняна на пост главы правительства для запуска процесса роспуска парламента.
"Фракция "Елк" выдвинула кандидатуру Пашиняна на пост премьера. Это выдвижение носит формальный характер, и наша задача — обеспечить лишь установленные Конституцией процедуры, чтобы в дальнейшем не было поводов для разночтений связанных правовыми формулировками. Сейчас необходимо, чтобы Национальное собрание не избрало премьер-министра и было распущено", — написала Назарян на своей странице в Facebook.
Согласно армянскому законодательству, после выдвижения кандидатуры спикер парламента должен назначить специальное заседание для обсуждение вопроса избрание премьера.