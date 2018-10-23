Болтон считает, что выход США из ДРСМД не сделает мир опаснее

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что считает преувеличением слова о том, что возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) может привести к новой гонке вооружений или сделает мир опаснее.

"Я считаю, что риторика перегрета: я был здесь (в Москве) почти 17 лет назад в период выхода (США) из Договора по ПРО, и мы слышали много подобных заявлений", — заявил Болтон BBC, отвечая на вопрос, приведут ли действия США к новому витку гонки вооружений. Ролик его общения с прессой опубликован в официальном Twitter телеканала.

По его словам, США вышли из Договора по ПРО и сейчас "безопасность страны обеспечена лучше".

Болтон заявил, что обсуждал вопрос выхода США из ДРСМД с российскими партнерами в ходе своего визита в Москву. " (Министру обороны РФ Сергею) Шойгу известно о том, что это соглашение времен холодной войны, оно касалось только двух стран, а сейчас глобальная реальность поменялась, мы должны как-то реагировать на это", — сказал Болтон.

При этом он ответил отрицательно на вопрос корреспондента, согласен ли тот с позицией РФ, что выход США из ДРСМД сделает мир опаснее.

"Нет, это отражает изменившуюся реальность, нужно отталкиваться от тех фактов, которые нам известны", — сказал Болтон.