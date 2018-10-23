В Грузии предложили сажать за карту страны без Абхазии и Южной Осетии

ТБИЛИСИ, 23 окт – РИА Новости. Парламент Грузии зарегистрировал законопроект, согласно которому изготовление, распространение или ввоз в страну карт с нарушением территориальной целостности государства станет уголовно наказуемым преступлением.

Как сообщает Sputnik Грузия , авторами документа являются депутаты от правящей партии "Грузинская мечта — демократическая Грузия" — глава комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили и Отар Чрдилели.

Согласно проекту поправок, в Уголовном кодексе появится новая статья "343 прима" — "изготовление, производство, распространение, рекламирование, реализация, ввоз в Грузию или вывоз из Грузии печатного издания карты, составленной с нарушением территориальной целостности Грузии или иного продукта, содержащего такое изображение".

Авторы законопроекта предложили наказывать виновных штрафом или лишением свобод на срок до двух лет.

О внесении изменений в Уголовный кодекс Грузии заговорили после того, как в ходе 43-й Всемирной шахматной олимпиаде в Батуми делегация из российского Ханты-Мансийска раздала волонтерам сувениры, среди которых была и карта мира, на которой Грузия указывалась без Абхазии и Южной Осетии. Олимпиада проходила с 23 сентября по 6 октября.

Абхазия и Южная Осетия де-факто не контролируются центральными властями Грузии с начала 90-х годов прошлого столетия. Москва признала независимость этих республик после августовской войны 2008 года. В ответ Тбилиси разорвал дипотношения с Россией и придал этим регионам статус оккупированных территорий.

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