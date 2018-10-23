МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В США подросток сумел защитить мать от изнасилования, сообщает издание Waco Tribune-Herald.

Инцидент произошел ночью в городе Робинсон. В дом проник 37-летний мужчина и пригрозил женщине изнасилованием. Преступник заявил, что за ее детьми следят и могут убить их в любой момент. Из страха за них женщина решила, что не будет давать отпор насильнику, однако в этот момент в комнату зашел ее 15-летний сын.

Подросток схватил злоумышленника и не отпускал до приезда полиции, которую в это время успели вызвать двое других детей.

Прибывшие на вызов стражи порядка задержали преступника. Теперь ему грозит тюремный срок.