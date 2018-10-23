Сербия намерена предотвратить вступление Косово в Интерпол с помощью России

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сербия рассчитывает, что вместе с Россией ей удастся предотвратить вступление самопровозглашенной республики Косово в Интерпол, заявила председатель народной скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович.
Достоверных сведений о количестве стран, признавших косовский суверенитет, не существует, поскольку официальные источники дают противоречивую информацию. В частности, власти Сербии опровергали утверждения из Приштины о признании со стороны отдельных стран (Оман, Гвинея-Бисау, Уганда), а некоторые другие государства сами отзывали свои признания (Суринам, Сан-Томе и Принсипи).
С момента провозглашения независимости Косово вступило в различные международные организации — Международный валютный фонд, Всемирный банк, Международный олимпийский комитет, Международную федерацию футбола (ФИФА) и ряд других объединений. Намерения властей в Приштине вступить в ЮНЕСКО и Интерпол пока не увенчались успехом.