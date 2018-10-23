Турция опротестовала решение Греции о расширении ее территориальных вод

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Вызов посла Греции в Анкаре Петроса Мавроидиса в МИД Турции связан с заявлением Афин о расширении ее территориальных вод в Эгейском море, которое Анкара считает недопустимым, сообщил представитель МИД Турции Хами Аксой.
"Мы внимательно следили за новостями и соответствующими заявлениями экс-главы МИД Греции Котзиаса и премьер-министра и нового министра иностранных дел Ципраса о планах постепенного расширения греческих территориальных вод. Мы не можем позволить в Эгейском море никаких шагов в отсутствие двусторонних соглашений… Наши предупреждения по этому вопросу были переданы послу Греции в Анкаре", — говорится в заявлении Аксоя, полученном РИА Новости.