Турция опротестовала решение Греции о расширении ее территориальных вод

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Вызов посла Греции в Анкаре Петроса Мавроидиса в МИД Турции связан с заявлением Афин о расширении ее территориальных вод в Эгейском море, которое Анкара считает недопустимым, сообщил представитель МИД Турции Хами Аксой.

Ранее подавший в отставку с поста главы греческого МИД Никос Котзиас на церемонии передачи полномочий Ципрасу сообщил о принятии решения о расширении территориальных вод Греции в Эгейском море с 6 до 12 миль. Ранее в понедельник Аксой заявил РИА Новости о том, что посол Греции был во вторник вызван в МИД Турции.

"Мы внимательно следили за новостями и соответствующими заявлениями экс-главы МИД Греции Котзиаса и премьер-министра и нового министра иностранных дел Ципраса о планах постепенного расширения греческих территориальных вод. Мы не можем позволить в Эгейском море никаких шагов в отсутствие двусторонних соглашений… Наши предупреждения по этому вопросу были переданы послу Греции в Анкаре", — говорится в заявлении Аксоя, полученном РИА Новости.