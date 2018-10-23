В Сербии заявили, что никогда не станут вводить санкции против России

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сербия никогда не будет вводить санкции в отношении России — ни политические, ни экономические, заявила председатель народной скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович.

"Повторю еще раз: Сербия никогда не будет вводить санкции против России — ни политические, ни экономические. Это наша позиция. Мы сами много лет провели под санкциями и знаем, что это не приводит ни к какому решению. Мы являемся представителями сербского народа, и всем уже понятно отношение сербского народа к Российской Федерации", — сказала Гойкович, выступая в Госдуме перед началом третьего заседания российско-сербской межпарламентской комиссии.

Российско-сербские отношения являются "исторически хорошими", подчеркнула она.

"Они хорошие и в политическом, и экономическом (плане – ред.). Наши двусторонние отношения дружеские, хорошие, у нас нет никаких открытых вопросов. Я надеюсь, что они будут только улучшаться", — добавила спикер сербского парламента.

Двусторонние отношения динамично и интенсивно развиваются на всех уровнях, начиная с президентского, отметила Гойкович. "Мы гордимся частыми встречами (президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича – ред.). Они договорились о визите Владимира Владимировича в Сербию в январе следующего года", — сказала политик.

Ранее в администрации сербского президента Александра Вучича заявили, что в Сербии рассчитывают на визит президента России Владимира Путина в январе 2019 года.