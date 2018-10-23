Умер один из основателей модного дома Benetton

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. В итальянском городе Тревизо на 78-ом году жизни умер Джильберто Бенеттон, сооснователь Benetton Group, в которую входят марки United Colors of Benetton, Sisley и Playlife. Об этом сообщило информационное агентство ANSA.

Несколько дней назад предпринимателя госпитализировали с пневмонией, позднее его состояние резко ухудшилось.

Президент области Венеция Лука Дзайя назвал Джильберто Бенеттона "великим уроженцем Тревизо".

"Семья Бенеттон с самого начала истории своей компании показала другой способ ведения бизнеса, внедрила собственную концепцию производства, совершила революцию в продажах и маркетинге, создала новые вкусы и новый язык рекламы", — сказал он.

В 2018 году Джильберто Бенеттон занял 652-е место в списке богатейших людей мира по версии Forbes. Его состояние оценивалось в 2,7 миллиарда долларов.

В начале июля умер от рака младший брат Джильберто — Карло Бенеттон.

Братья Джильберто, Лучано, Карло и их сестра Джулиана основали Benetton Group в 1965 году. Основная сфера деятельности компании — производство и продажа одежды.