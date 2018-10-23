ВАРШАВА, 23 окт – РИА Новости. Польша пока не рассматривала вопрос размещения на своей территории ракет, подпадающих под действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил президент Польши Анджей Дуда.

"Мы вообще пока не думали об этом. Это пока не было предметом дискуссии ни в обществе, ни между польскими государственными властями и военными властями", — сказал Дуда журналистам.

"Я главнокомандующий Вооруженными силами и могу точно это сказать", — добавил он.

При этом Дуда склонен считать, что заявления президента США Дональда Трампа о намерении выйти из договора об РСМД являются ответом на "систематическое нарушение договора Россией о размещении ракет средней дальности".

"Мы систематически имеем данные, что очередные ракеты прибывают в Калининград", — сказал Дуда.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.