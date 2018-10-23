В ЕС рассказали, что угрожает выборам в Европе

БРЮССЕЛЬ, 23 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Свободные и демократические выборы в странах-членах Евросоюза находятся под угрозой дезинформации извне, заявила во вторник еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

"Период выборов особенно подвержен дезинформации и манипуляциям, в том числе извне", — сказала она, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге. Трансляцию выступления вела видеослужба Еврокомиссии.

По словам еврокомиссара, "гонка вооружений" в области цифровых технологий уже идет здесь и сейчас", и ЕС требуется обеспечить "общий ответ для защиты наших демократических систем".

Лидеры ЕС на саммите 18 октября в Брюсселе поручили компетентным властям внедрять предложенные Еврокомиссией меры по противодействию "кампаниям дезинформации" в преддверии выборов в Европарламент в мае 2019 года.

Еврокомиссия ранее заявляла, что планирует к концу года оценить эффективность принимаемых мер по противодействию дезинформации в интернете и решить, необходимы ли в преддверии выборов в Европарламент дополнительные решения в этой сфере.

Онлайн-платформы и рекламные компании ранее обнародовали кодекс саморегулирования, который включает в себя набор обязательств по борьбе с дезинформацией в интернете. Интернет-компании, в частности, обязались повысить прозрачность политической рекламы, установить сотрудничество с организациями и активистами, которые привлекаются к проверке достоверности информации в сети.