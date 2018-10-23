В Варшаве заявили, что позиция Суда ЕС могла повлиять на результаты выборов

ВАРШАВА, 23 окт – РИА Новости. Позиция Суда Евросоюза в деле судебной реформы Польши могла оказать влияние на результаты местных выборов, которые прошли в республике в минувшее воскресенье, считает глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.

По данным late poll, опубликованным компанией Ipsos, на выборах в воеводские сеймики (аналог областных советов) в масштабах страны правящая партия "Право и справедливость" (PiS) получила 33% поддержки, коалиция оппозиционных партий "Гражданская платформа" и "Новочесная" — 26,7%, Польская крестьянская партия — 13,6%, Союз демократических левых сил — 6,6%, "Кукиз 15" — 5,9%. В то же время в крупных городах, в частности в Варшаве, PiS не удалось провести в мэры своих кандидатов.

Ранее в пятницу вице-председатель суда Евросоюза Розарио Сильва де Лапуэрта постановила приостановить применение пенсионного режима для судей Верховного суда Польши. Как отмечается в сообщении пресс-службы суда ЕС, решение вице-председателя инстанции носит предварительный характер, суд вынесет окончательное решение по существу этого дела позднее.

"Трудно избавиться от ощущения, что ситуация была по меньшей мере странная", — заявил Дворчик в эфире Польского радио.

Глава канцелярии премьера напомнил, что у правительства Польши было время до четверга, 18 октября, чтобы ответить на вопросы суда ЕС о судебной реформе, а в пятницу утром появилась информация о позиции суда.

"Это означает, что у них не было шанса внимательно ознакомиться с позицией польского правительства", — сказал представитель премьера. "Можно рискнуть заявить, что судьи вообще не имели возможности ознакомиться с этой позицией, и их позиция была уже заранее подготовлена", — добавил он.

"Я не знаю, какое влияние на результаты выборов оказала позиция Суда ЕС. В то же время такого рода события, как и запугивание поляков "Polexit'ом" (выходом Польши из ЕС – ред.), может повлиять на решение избирателей", — считает Дворчик.

В пятницу первый председатель (глава) Верховного суда Польши Малгожата Герсдорф, отправленная на пенсию,вызвала на работу судей, также ранее отправленных на пенсию.

Комментируя этот факт, Дворчик обвинил Герсдорф в "политической деятельности в нарушение законодательства".

"Даже позиция Суда ЕС гласит о том, что профессор Герсдорф и другие судьи были успешно переведены на пенсию", — подчеркнул он.

Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права.

В августе ЕК дала властям Польши месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС, активировав второй этап процедуры в отношении Польши посредством передачи Варшаве "аргументированного заключения относительно польского закона о Верховном суде".

ЕК считает, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной. ЕК ранее направила Варшаве четыре рекомендации, призывая привести законодательство в рамки действующих в Евросоюзе норм.

Польские власти произвели масштабное реформирование законодательства, касающегося функционирования судебной системы. Одним из ключевых изменений стал вступивший в силу в начале июля закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту. Глава ВС Малгожата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. Позже она заявила, что прервала отпуск и продолжает выполнять обязанности главы Верховного суда Польши.