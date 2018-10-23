Володин назвал условие для участия России в работе ПАСЕ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Пока Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не изменит норму устава дискредитационного характера по отношению к любой национальной делегации, Россия не считает возможным принимать участие в ее работе, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

Во вторник в Госдуме состоялась встреча Володина с председателем Народной скупщины Республики Сербия Майей Гойкович. В ходе нее Гойкович заявила, что Сербия по-прежнему выступает за то, чтобы всем членам российской делегации вернули право голоса в ПАСЕ.

"Мы считаем, что пока Парламентская ассамблея Совета Европы не изменит норму устава дискредитационного характера по отношению к любой национальной делегации, нам невозможно принимать участие в ее работе", — заявил Володин во вторник в ходе встречи.

Спикер Госдумы также поблагодарил Гойкович за поддержку позиции Москвы в вопросах прав национальных делегаций в ПАСЕ и неприемлемости санкций.

"Надеюсь, что в будущем позитивные изменения обязательно произойдут в Парламентской ассамблее Совета Европы. Пока будут к этому приходить, нам есть чем заняться в рамках наших форматов, которые приняты, в том числе и нашими парламентами — речь идет о совместных комиссиях высокого уровня, где мы можем обсуждать самый широкий круг вопросов. И давайте эту возможность использовать", — также отметил политик.