В Саудовской Аравии заявили о "кризисном периоде" из-за смерти Хашукджи

ЭР-РИЯД, 23 окт — РИА Новости. Саудовская Аравия переживает кризисный период в связи с инцидентом с саудовским журналистом Джамалем Хашукджи в Турции, никто в королевстве не может этого объяснить или оправдать, заявил министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, открывая сессию на форуме Future Investment Initiative (FII) в Эр-Рияде.

"Мы проходим через кризисный период из-за этого печального инцидента, который произошел в Турции. Никто в королевстве не может оправдать или объяснить это. Мы очень расстроены из-за этого, и, конечно, король дал ясно понять, что будут вестись расследования и установится справедливость", — сказал министр.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства.

По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных. Во вторник глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек сообщил РИА Новости, что тело убитого Хашукджи обнаружено на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле.