Сербия выступила за возвращение России права голоса в ПАСЕ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сербия по-прежнему выступает за то, чтобы всем членам российской делегации вернули право голоса в ПАСЕ, заявила председатель народной скупщины (парламента) Сербии Майя Гойкович.

"Вы знаете нашу позицию, она является достаточно открытой, мы всегда об этом открыто говорим в Страсбурге. Мы выступаем за то, чтобы право голоса в ПАСЕ вернулось всем членам делегации РФ. Мы считаем, что ни один депутат не может быть под санкциями. Мы надеемся, что консультации в связи с этим продолжатся и будут какие-то результаты", — сказала Гойкович, выступая в Госдуме перед началом третьего заседания российско-сербской межпарламентской комиссии.

По ее словам, как только появляется на повестке дня вопрос, касаемый Сербии или России, члены сербской делегации консультируются с российскими коллегами и после этого голосуют.

Во вторник в Госдуме также состоятся переговоры Гойкович со спикером нижней палаты парламента РФ Вячеславом Володиным.

Россия с 2016 года не направляет документы, необходимые для аккредитации своей делегации в ПАСЕ, так как в 2014 и 2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов ассамблеи из-за позиции по Крыму. Летом этого года Россия — один из основных плательщиков — приостановила уплату части взноса в бюджет СЕ за 2017 год до восстановления в полном объеме полномочий национальной делегации. При этом Москва заявила, что продолжит выполнять свои обязательства, взятые ранее по конвенциям совета.