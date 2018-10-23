МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия не считает братский украинский народ своим визави по каким-либо рестрикциям, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями Киева в отношении россиян.

"Вы знаете, что президент Путин неоднократно говорил о том, что собственно граждане Украины они страдают из-за той политики, которую проводит руководство, из-за тех авантюрных действий, в которые граждане Украины были втянуты на юго-востоке страны. Поэтому, собственно, президент Путин неоднократно говорил, что мы не считаем в данном случае, скажем так, своим визави по каким-то рестрикциям украинский народ. Украинский народ был и остается братским народом для России, за исключением неудачных представителей этого народа, которые погрязли в ультранационалистических настроениях", — сказал Песков на просьбу уточнить, коснутся ли санкции граждан Украины или будут точечными.

"Вы знаете, скажем так, Украина же предпринимает меры и в отношении экономики, и в отношении юридических лиц, и в отношении физических лиц, поэтому ни того, ни другого, ни третьего исключать нельзя. Указом предписывается правительству разработать соответствующий перечень, который будет разработан", — добавил пресс-секретарь президента России.