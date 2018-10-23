В Крыму назвали продажу Украиной судна "Норд" международным воровством

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс назвал международным воровством намерение киевских властей продать на аукционе захваченный крымский сейнер "Норд".

Ранее украинские СМИ со ссылкой на генерального директора ГП "Система электронных торгов арестованного имущества" Виктора Вишнёва сообщили, что судно "Норд" выставлено на аукцион. Начальная цена составляет почти 60 тысяч долларов. В свою очередь судовладелец судна "Норд" Керченский рыбколхоз имени 1 Мая назвал данное решение политизированным и заявил о решении подать в международный суд, чтобы вернуть сейнер.

"Действия украинских властей – это яркий пример международного воровства. Придет время, они за всё ответят", — заявил Фикс РИА Новости.

По его словам, киевские власти в случае с крымским судном "Норд" поступили как пираты и разбойники с большой дороги.

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они — граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства".

В МИД России ранее заявляли, что будут добиваться скорейшего освобождения всего экипажа. Глава крымского управления ФСБ сообщал, что подозреваемые в захвате "Норда" — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>