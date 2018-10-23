Россия не приветствует слом ДРСМД без новых наметок, заявил Песков

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) имеет "узкие" места, но его слом без новых наметок Москва не приветствует, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

"Мы предпочитаем дождаться тех разъяснений, которые будут даны президенту (РФ Владимиру) Путину на этот счет. Безусловно, есть узкие места, но слом договора в условиях отсутствия каких-либо даже наметок относительного нового, конечно, это то, что мы не приветствуем. Но еще раз повторяю, сегодня еще предстоит президенту получить разъяснение на этот счет", — сказал Песков.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.