Песков призвал руководствоваться официальной информацией по делу Хашукджи

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Чтобы реагировать на данные о деле оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, которого, предположительно, убили в Стамбуле в здании генконсульства Саудовской Аравии, необходимо руководствоваться официальной и проверенной информацией, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Чтобы реагировать на инцидент с журналистом, нужно обладать проверенной информацией. Мы с вами слышали официальные заявления из Эр-Рияда, в которых отмечается, собственно, непричастность к произошедшему представителей королевской семьи. Мы приняли это во внимание. В остальном это вопрос следствия. И здесь, конечно, нужно оперировать только официальной и проверенной информацией", — заявил Песков.

Он также напомнил, что ранее Путин озвучил позицию, выступая на недавнем заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.