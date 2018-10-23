В Google Maps поменяли название парламента Украины

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Сервис Google Maps изменил название Верховной рады на Верховную "ЗРаду", что в переводе с украинского означает "предательство" и "измена".

Снимок экрана сервиса "Google Maps" с переименованными названиями Верховной Рады Украины в Верховную Зраду Украины Снимок экрана сервиса "Google Maps" с переименованными названиями Верховной Рады Украины в Верховную Зраду Украины

Кроме того, снизился рейтинг парламента: до двух с половиной баллов из пяти возможных. Деятельность законодательного органа оценили более 300 человек.

Депутат Переяслав-Хмельницкого горсовета Максим Иващенко прокомментировал ситуацию у себя на фейсбуке: "Сначала не поверил, думал, фотошоп. Но нет, это действительно правда — Верховная Зрада Украины. На всех экранах Google Maps Украины".

Вероятная причина произошедшего — массовый запрос от пользователей на исправление названия учреждения.