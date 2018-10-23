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Адвокат заявил, что Януковичу могут разрешить дать показания по видеосвязи

Сюжет:
Ситуация на Украине. Октябрь 2018 (280)
(обновлено: 12:25 23.10.2018)
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© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкБывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фотоБывший президент Украины Виктор Янукович. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Бывший президент Украины Виктор Янукович может дать показания в Оболонском районном суде Киева по делу о госизмене по видеосвязи из России в течение месяца, заявил во вторник РИА Новости его адвокат Виталий Сердюк.

Надежда Савченко. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Ранее Янукович и его защита заявили, что экс-президент готов дать показания в суде в Киеве в рамках международной помощи в режиме видеоконференции из РФ, однако суд отказался делать запрос в РФ и предоставил Януковичу возможность выступить в суде в режиме видеосвязи. Во вторник адвокат экс-президента Александр Горошинский заявил, что его подзащитный вновь попросил Оболонский районный суд Киева в рамках международной правовой помощи предоставить ему возможность выступить в суде. Горошинский также заявил, что ему необходимо поехать в РФ и пройти регистрацию, чтобы представлять интересы Януковича во время выступления по видеосвязи. Суд предоставил адвокату время для этого.

"По законодательству РФ, любая адвокатская деятельность на ее территории возможна только после внесения адвоката в реестр. Горошинский подал в Минюст РФ заявление о внесении его в этот реестр. Как только он получит регистрацию, суд в Киеве обязан обеспечить связь с Виктором Януковичем и он будет допрошен. Обычно такая процедура занимает до месяца", — заявил Сердюк.

По его словам, защита экс-президента добивается выступления Януковича уже полтора года, однако суд и прокуроры всячески препятствовали этому.

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© РИА Новости / Григорий Сысоев
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"Для того, чтобы Виктор Федорович выступил в суде, суд должен обеспечить это право. Как только он обеспечит эту возможность, Виктор Янукович сразу даст показания, сможет выступить в прениях, сможет принять участие в этом процессе", — добавил Сердюк.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.

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