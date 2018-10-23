Британия не обращалась в Генпрокуратуру с запросами о деле Скрипалей

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Великобритания не обращалась в Генпрокуратуру РФ с какими-либо запросами по делу Скрипалей, сообщил во вторник официальный представитель ведомства Александр Куренной.

Ранее стало известно, что ГП РФ получила официальный отказ Британии от оказания помощи по этому делу.

"Недавно было заявление британской стороны с объяснениями. Они сказали, что мы не посылаем в Генпрокуратуру никакую информацию, так как на наш первый запрос Генпрокуратура не ответила", — отметил Куренной во время трансляции нового видеосервиса надзорного ведомства "Эфир".

В то же время, по его словам, "запросов в наш адрес от британской стороны не было ни одного по этому делу".

"Мы им отправляли неоднократно, в ответ от них ничего не получили", — сказал Куренной.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.