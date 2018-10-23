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Россия и Китай могут усилить военное сотрудничество, считает эксперт

Сюжет:
Выход США из договора о РСМД (88)
(обновлено: 11:51 23.10.2018)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкРоссийско-китайские военно-морские учения. Архивное фотоРоссийско-китайские военно-морские учения. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о планах наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока Россия и Китай "не придут в себя", не возымеют должного устрашающего эффекта, Москва и Пекин только укрепят военное сотрудничество после этих заявлений, заявил во вторник РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. Архивное фото
© AP Photo / Ng Han Guan, File
Китай не потерпит шантажа по вопросу присоединения к ДРСМД‍, заявили в МИД

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего КНР и РФ, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.

"Шантаж Трампа не увенчается успехом, и, очевидно, что в свете такого опасного развития ситуации встает вопрос о более тесной координации военной и военно-технической программ России и Китая и, возможно, консультаций Москвы и Пекина о том, каким образом они смогут использовать свой стратегический ядерный потенциал, чтобы Вашингтон не смог вести такую агрессивную международную политику", — сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что имеющийся у Москвы военный потенциал позволит дать адекватный ответ на возможную агрессию.

Советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Болтон отверг обвинения в шантаже выходом США из ДРСМД

"Трамп хочет, чтобы к нему приползли договариваться, но такого не будет — с Россией разговор с позиции силы невозможен. Мы спокойно наблюдаем за развитием ситуации, которая складывается сегодня по крайне неблагоприятному сценарию, но российская армия и стратегические ядерные силы полностью дееспособны и в любой момент готовы дать гарантированный ответ, возмездие в случае агрессии по отношению к нам", — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
© AFP 2018 / Emmanuel Dunand
Лавров упрекнул НАТО в поспешной реакции на заявления Трампа по ДРСМД

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.

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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Александр Несен
Похоже в США считают , что одним выстрелом можно поразить две мишени .
Не хочется иронизировать , но даже профессиональным гольфистам ещё не удавалось закатить один мяч в обе лунки!
12:02
23.10.2018
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