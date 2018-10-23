Россия и Китай могут усилить военное сотрудничество, считает эксперт

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Заявления президента США Дональда Трампа о планах наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока Россия и Китай "не придут в себя", не возымеют должного устрашающего эффекта, Москва и Пекин только укрепят военное сотрудничество после этих заявлений, заявил во вторник РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Ранее Трамп заявил, что Соединенные Штаты будут наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", а после Вашингтон будет готов остановить этот процесс и даже приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что данное сообщение адресовано прежде всего КНР и РФ, которая, по его словам, не выполняет свои обязательства в рамках договора о РСМД.

"Шантаж Трампа не увенчается успехом, и, очевидно, что в свете такого опасного развития ситуации встает вопрос о более тесной координации военной и военно-технической программ России и Китая и, возможно, консультаций Москвы и Пекина о том, каким образом они смогут использовать свой стратегический ядерный потенциал, чтобы Вашингтон не смог вести такую агрессивную международную политику", — сказал Коротченко.

Эксперт отметил, что имеющийся у Москвы военный потенциал позволит дать адекватный ответ на возможную агрессию.

"Трамп хочет, чтобы к нему приползли договариваться, но такого не будет — с Россией разговор с позиции силы невозможен. Мы спокойно наблюдаем за развитием ситуации, которая складывается сегодня по крайне неблагоприятному сценарию, но российская армия и стратегические ядерные силы полностью дееспособны и в любой момент готовы дать гарантированный ответ, возмездие в случае агрессии по отношению к нам", — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать Договор о ракетах средней и меньшей дальности, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из ДРСМД, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений ДРСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любое действие в данной сфере будет встречать противодействие.

В последние годы Москва и Вашингтон регулярно обвиняют друг друга в нарушении договора о РСМД. Россия неоднократно заявляла, что строго соблюдает свои обязательства по договору. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора самими американцами. В частности, в Москве указывают, что Соединенные Штаты размещают на суше — на военной базе в Румынии, а также в Польше — установки, способные запускать ударные крылатые ракеты типа "Томагавк", что запрещено договором. Российская сторона также обращает внимание на то, что США разрабатывают ударные беспилотники, финансируют исследования по созданию крылатой ракеты наземного базирования.