МЧС формирует 82-й конвой с гумпомощью для жителей Донбасса

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (195)

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. МЧС России формирует 82-ю автоколонну с гуманитарным грузом для жителей Донецкой и Луганской областей, отправка конвоя планируется 25 октября, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

"В населенном пункте Ковалевка Ростовской области организована работа по формированию 82-й колонны гуманитарной помощи с детскими продуктовыми наборами, медикаментами, медицинским имуществом и предметами первой необходимости", — сказал собеседник агентства.

Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 27 сентября. Согласно утвержденному графику, очередной конвой должен отправиться в Донецкую и Луганскую области в ноябре 2018 года.

Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 81 колонна МЧС привезла на территорию юго-востока Украины более 77 тысяч тонн гуманитарных грузов.