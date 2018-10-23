Китай озабочен проходом судов ВМС США в Тайваньском проливе

ПЕКИН, 23 окт — РИА Новости. Китай выразил США озабоченность в связи с проходом кораблей ВМС США через Тайваньский пролив и призвал Вашингтон обдуманно подходить к тайваньскому вопросу, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Министерство национальной обороны Тайваня сообщило, что два американских военных корабля прошли через Тайваньский пролив, отмечалось, маршрут американских кораблей в акватории Тайваня полностью находится под контролем правительственных войск.

"Китайская сторона с пристальным вниманием следит за всем маршрутом перемещения американских военных судов в тайваньском проливе, и уже выразила США свою озабоченность по этому вопросу", — заявила дипломат.

Она добавила, что тайваньский вопрос остается одним из наиболее важных и чувствительных в американо-китайских отношениях. "Китай настаивает, чтобы США придерживались принципа "одного Китая", соблюдали три совместных китайско-американских коммюнике, осторожно и обдуманно подходили к тайваньской проблеме во избежание нанесения урона стабильности в Тайваньском проливе и двусторонним отношениям Пекина и Вашингтона", — подчеркнула Хуа Чуньин.

Ранее СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщали, что США рассматривают возможность проведения новой операции, в рамках которой американские корабли вновь пройдут через Тайваньский пролив.

В июле США уже провели подобную миссию и провели два корабля через Тайваньский пролив. В связи с проведением операции Китай призвал США не подрывать двусторонние отношения и стабильность в районе Тайваньского пролива.

Официальные отношения между центральным правительством КНР и островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между Тайванем и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.