Расследование гибели Хашукджи нужно вести под эгидой ООН, считает Ле Пен

ПАРИЖ, 23 окт – РИА Новости. Лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен полагает, что расследование гибели саудовского журналиста Джамаля Хашукджи должно проводиться под эгидой ООН.

"Я думаю, что должно быть проведено расследование ООН (по делу Хашукджи)", — сказала Ле Пен в эфире телеканала CNews.

Она отметила, что "французские руководители расстелили дорожку к Саудовской Аравии, в то время как ее идеология – это идеология поддержки исламских фундаменталистов".

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

Во вторник глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек сообщил, что тело убитого Хашукджи обнаружено на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле