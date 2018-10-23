В Анкаре заявили о важности признания Эр-Риядом убийства Хашукджи

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Признание Саудовской Аравией убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи очень важно, хотя оно было сделано с запозданием и под давлением, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"После беседы президента (Турции Тайипа) Эрдогана с королем саудовская сторона стала более контактной, и важно, что они, пусть поздно и под давлением, но признались в убийстве. При всех обысках присутствуют представители саудовской стороны", — сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.

Он добавил, что следствие ведется без задержек с турецкой стороны, тогда как "вторая сторона отвечает с задержкой".

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных. 23 октября тело журналиста было обнаружено в резиденции генконсула Саудовской Аравии.