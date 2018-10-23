Топ-менеджер Uber уволился на фоне обвинений в домогательствах, пишут СМИ

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава отдела корпоративного развития Uber Кэмерон Петчер, которого обвиняют в недопустимом отношении к коллегам-женщинам на рабочем месте, уволился. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Решение об увольнении вступает в силу немедленно.

"Мы благодарны Кэмерону за четыре с половиной года работы в Uber", — заявил представитель компании.

Временно исполняющим обязанности руководителя отдела корпоративного развития стал Нелсон Чаи.

Сообщается, что в прошлом году из-за жалоб сотрудниц на Петчера компания Uber инициировала расследование, в ходе которого выяснилось, что он неоднократно позволял себе пренебрежительные комментарии в их адрес. Кроме того, Петчер состоял в отношениях с одной из коллег, что противоречит политике компании.

В результате экс-глава отдела корпоративного развития получил официальное предупреждение от компании. Кроме того, ему уменьшили размер годовой премии.

Комментируя ситуацию, Петчер признался, что "глубоко сожалеет" о случившемся и гордится работой сотрудников, которые стараются сохранить благоприятный климат в компании.

Петчер курировал крупнейшие сделки Uber. В частности, он занимался привлечением 7,7 миллиарда долларов инвестиций от группы SoftBank.