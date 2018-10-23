Посла Греции вызвали в МИД Турции

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости, Алена Палажченко. Посол Греции Петрос Мавроидис (Petros Mavroidis) вызван в МИД Турции, заявил РИА Новости представитель турецкого внешнеэкономического ведомства во вторник.

"Да, мы подтверждаем вызов посла", — сказал собеседник агентства, не уточнив причину вызова.

Вызов посла Греции в Турции состоялся на фоне обострения турецко-греческих отношений из-за геологоразведки месторождений углеводородов в Средиземного море.

МИД Турции на прошлой неделе сообщил, что турецкое судно Barbaros Hayreddin Paşa начало сейсмические исследования на турецком континентальном шельфе в Средиземном море. Как сообщало агентство Anadolu, ВМС Турции помешали греческому фрегату осуществлять преследование турецкого судна. При этом турецкое внешнеполитическое ведомство раскритиковало позицию Греции по этому вопросу, которая "не имеет оснований с точки зрения международного права".

Анкара ранее неоднократно выступала против разведки месторождений нефти и газа на шельфе Кипра без учета интересов турецкой общины острова.