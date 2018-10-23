Эксперты: демократы близки к победе на выборах в Палату представителей

ВАШИНГТОН, 23 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Демократическая партия несколько упрочила свои позиции за две недели до промежуточных выборов и имеет значительные шансы на то, чтобы отобрать у республиканцев контроль над палатой представителей конгресса. В то же время республиканцы, вероятнее всего, смогут отстоять контроль в сенате, говорят социологические компании и опрошенные РИА Новости эксперты.

Выборы пройдут в США 6 ноября. Они называются промежуточными, поскольку проводятся на середине срока действующего президента. Будут переизбраны все 435 депутатов палаты представителей, 35 из 100 сенаторов, а также губернаторы 39 штатов и территорий.

" C иняя волна" в Конгрессе?

Традиционно на промежуточных выборах побеждает оппозиция, поскольку избиратели — осознанно или нет — стремятся уравновесить влияние правящей партии. У республиканцев сейчас контроль над обеими палатами конгресса и Белым домом, что автоматически ставит их в невыгодную позицию. Демократы ставят еще и на относительную непопулярность президента Дональда Трампа. Все чаще раздаются голоса о "синей волне", которая, дескать, смоет республиканцев в конгрессе. Синий — фирменный цвет демократов, а красный — республиканцев. Сайт FiveThirtyEight, наиболее точно предсказывавший итоги выборов с 2008 года, отдает демократам шанс на выигрыш палаты представителей от 79% (только по опросам) до 86% (опросы плюс ряд исторических показателей, таких как сбор пожертвований и тенденции прошлых выборов).

При этом стоит учитывать, что человек плохо воспринимает вероятностные оценки. Например, вероятность победы демократов в 80% означает, что демократы проигрывают в каждом пятом возможном случае при симуляции результатов, причем в полном соответствии с опросами, где они лидируют. Впрочем, на сохранение ситуации прошлых выборов (240 республиканцев на 190 демократов) социологи дают не более 0,1% вероятности из возможных сценариев. Медианный сценарий таков, что демократы выиграют около 40 мест и получат довольно комфортабельное большинство в 235 голосов.

Ситуация усложняется так называемой "стагнацией в конгрессе" — в условиях причудливой нарезки округов большинство из них фактически гарантированы той или иной партии, и лишь некоторые округа по-настоящему конкурентны. Демократы решают эту проблему, что называется, грубой силой: при отрыве от республиканцев в опросах в среднем на 9 процентных пунктов они могут сделать конкурентными достаточно округов, чтобы выиграть палату представителей.

При этом непопулярность Трампа тоже относительна — скажем, она на том же уровне, что была на первых промежуточных выборах президента Рональда Рейгана в 1982 году (правда, на тех выборах демократы упрочили свой контроль над палатой представителей). Кроме того, Трамп может похвастаться растущей экономикой, более-менее "смирной" инфляцией и рекордно низким за полвека уровнем безработицы ниже 4%.

Правда, экономические достижения мало кого убеждают — демократы приписывают их политике предыдущего президента Барака Обамы, а отнюдь не Трампа. Злые языки говорят, что президент США вообще имеет лишь ограниченное влияние на экономику, поскольку налоги и траты бюджета находятся целиком в ведении конгресса, а учетная ставка — в руках Федеральной резервной системы, да и государственный сектор экономики в США сравнительно невелик по сравнению с частным.

Республиканцы держатся за Сенат

Контроль над палатой представителей может дать демократам возможность "спутать карты" республиканцам и Трампу — например, де-факто блокировать все их законодательные начинания, как это делали республиканцы при президенте-демократе Бараке Обаме. Демократы также могут попробовать устроить Трампу импичмент, но без контроля над сенатом эта инициатива практически бесполезна. Республиканцы же, сохранив контроль над сенатом, вынудят демократов договариваться по бюджету, потолку государственного долга и другим неотложным вопросам. По остальным республиканским инициативам, вероятно, наступит застой. Трамп еще может вспомнить про любимую практику предшественника, которую он так критиковал, — подписание президентом исполнительных указов в попытке обойти конгресс. Впрочем, поскольку всей "кассой" государства ведает конгресс, Трамп рискует не получить больше ни цента на свой любимый проект строительства пограничной стены, даже если и будет грозить "закрытием" федерального правительства.

Главная проблема демократов — в структуре карты выборов. Избираются 35 сенаторов, из них лишь восемь — на места, которые занимали республиканцы, так что демократам по определению нужно защищать гораздо больше мест, да и еще отвоевывать новые. При нынешнем раскладе (51 республиканец на 49 демократов и примкнувших к ним независимых) минимум, который нужен оппозиции, — получить еще два места из восьми республиканских и не потерять ни одного своего. А республиканцы, напротив, могут себе позволить даже потерять одно место, чтобы сохранить рабочее большинство. Если голоса в сенате разделяются поровну, голосовать может вице-президент, который по должности председательствует в верхней палате конгресса. Сейчас эту должность занимает республиканец Майк Пенс.

При этом у демократов есть два сенатора, которые с большой вероятностью могут потерять место. Это Клэр Маккаскилл в Миссури и Хайди Хейткэмп в Северной Дакоте. Правда, сенаторы рассчитывают дать равный бой республиканцам в Аризоне и Теннеси, где образовались "открытые" выборы, поскольку действующие сенаторы-республиканцы не стали переизбираться. В обоих этих штатах кандидаты-демократы немного впереди.

Эксперты: контроль в Конгрессе может разделиться

"Последние анализы, основывающиеся на опросах общественного мнения, показывают, что у демократов примерно 80% шансов на контроль над палатой представителей, но у республиканцев примерно 80% шансов на сохранение сената. Как мы видели в 2016 году, "еще не все потеряно", и 20% — это по-прежнему значительный шанс. Наиболее значительная причина, по которой результаты могут отличаться от соцопросов, — это явка", — сказал РИА Новости Роберт Лоури, профессор политических наук в Университете Техаса в Далласе.

С ним согласен доктор наук, политолог Марк Джонс, научный сотрудник университета Райса.

"Конгресс США в нынешнем цикле выборов — это контрастная картина. Очень вероятно, что демократы получат контроль над палатой представителей, и фракция большинства составит от 220 до 240 демократов против 195-215 республиканцев. В результате (лидер демократов в палате — ред.) Нэнси Пелоси занимает очень хорошие позиции, чтобы стать следующим спикером палаты представителей", — считает Джонс.

"По контрасту, сенат США очень вероятно останется под контролем республиканцев, а нынешнее небольшое преимущество республиканцев либо сократится до 50 — тогда вице-президент будет голосовать в случае равного разделения голосов в пользу Республиканской партии, — либо же останется на цифре 51, либо даже вырастет до 52-53", — считает Джонс.

Политолог Лоури уточняет, что важную роль сыграет тема экономики и доверие президенту Трампу.

"Хороший вопрос заключается в том, какой вес избиратели будут придавать экономике и какую заслугу в этом они будут приписывать республиканцам. Если посмотреть на тренд по показателях безработицы, например, то он более-менее продолжает тенденцию при Обаме, хотя республиканцы могут по меньшей мере заявить, что они продолжали этот тренд. Президент Трамп открыто пытается превратить выборы в референдум по нему самому, и президента, как правило, хвалят или винят за состояние экономики больше, чем он заслуживает в реальности", — говорит политолог Лоури. "Думаю, настоящий вопрос — какой вес независимые избиратели на выборах с серьезной борьбой отдают экономике в сравнении с другими вопросами, такими как здравоохранение, или персональной (не)популярности президента. Также важен тот факт, что большинство республиканцев в конгрессе, похоже, не заинтересованы в том, чтобы его (Трампа) ограничивать", — добавляет Лоури.

Подробнее о процедуре выборов в Конгресс США читайте в справке РИА Новости >>