Владелец "Норда" намерен вернуть сейнер через международный суд

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости. Судовладелец крымского судна "Норд", захваченного Украиной, намерен добиваться возращения сейнера через международный суд, сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза имени 1 Мая Анна Шевелева.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на генерального директора ГП "Система электронных торгов арестованного имущества" Виктора Вишнёва сообщили, что судно "Норд" выставлено на аукцион. Начальная цена составляет почти 60 тысяч долларов.

"Каких-то деталей по сегодняшней информации о передаче судна у нас нет… Решением недовольны, считаем политизированным, будем подавать в международный суд, чтобы вернуть его", — сказала Шевелева журналистам.

Ранее украинская прокуратура сообщила о передаче российского судна "Норд" национальному агентству Украины по розыску и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений. По данным прокуратуры, такое решение принято с целью сохранения бюджетных средств, выделенных на содержание судна в порту "Бердянск".

Украинские пограничники 25 марта задержали крымское судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Все они граждане России, но Киев считает их украинскими гражданами. Два члена экипажа сумели вернуться в Крым через Белоруссию, семерых сняли с рейса в Минск. Капитану судна инкриминируется "нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства", ему грозит до пяти лет лишения свободы.

В МИД России ранее заявляли, что будут добиваться скорейшего освобождения всего экипажа. Глава крымского управления ФСБ сообщал, что подозреваемые в захвате "Норда" — экипаж украинских пограничников — установлены и объявлены в международный розыск.