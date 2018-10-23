В Киеве автокран протаранил 17 автомобилей

КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Автокран протаранил 17 автомобилей в центре Киева, пострадали три человека, сообщила пресс-служба киевского управления полиции.

Сообщается, что во вторник утром в полицию поступило сообщение о том, что на бульваре Леси Украинки в центре города произошло масштабное ДТП с участием нескольких транспортных средств. По вызову выехали патрульные полицейские, врачи и специализированная следственная группа.

"В результате дорожно-транспортного происшествия повреждено 17 автомобилей. Три человека обратились к врачам за медицинской помощью. Двум из них оказана помощь на месте без госпитализации", — говорится в сообщении на сайте полиции города.

Сообщается, что правоохранители общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина рассказал, что отказали тормоза, эта информация будет проверена в ходе следствия.