В Киеве автокран протаранил 17 автомобилей

КИЕВ, 23 окт – РИА Новости. Автокран протаранил 17 автомобилей в центре Киева, пострадали три человека, сообщила пресс-служба киевского управления полиции.
"В результате дорожно-транспортного происшествия повреждено 17 автомобилей. Три человека обратились к врачам за медицинской помощью. Двум из них оказана помощь на месте без госпитализации", — говорится в сообщении на сайте полиции города.
Сообщается, что правоохранители общаются с водителем автокрана, который протаранил машины. Мужчина рассказал, что отказали тормоза, эта информация будет проверена в ходе следствия.
Массовое #ДТП около БЦ Парус, более 20 автомобилей#Киев https://t.co/vdq9Or2Lu0 pic.twitter.com/JxDsbKeMPt— Обычный Киев (@kyivnash) 23 октября 2018 г.