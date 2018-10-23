Турецкая полиция разоблачила "двойника" Хашукджи по обуви, сообщили СМИ

АНКАРА, 23 окт — РИА Новости. Генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле пыталось скрыть убийство оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи с помощью похожего на него человека, который вышел в его одежде из здания дипмиссии в день происшествия, однако турецкие полицейские не поверили этому из-за того, что на "двойнике" журналиста была другая обувь, сообщает во вторник газета Hurriyet.

Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.

Согласно источнику издания в полиции, Хашукджи вошел в консульство в ботинках, а его "двойник" вышел в кроссовках.

"Преступники забыли кое-что сделать. Подмена была обнаружена из-за кроссовок. Когда Хашукджи вошел в консульство, на нем были ботинки, а не кроссовки. Первым отличием, замеченным полицейской командой, которая наблюдала за кадрами камеры видеонаблюдения, была обувь", — приводит газета информацию источника.

Ранее в СМИ попал съемки с камер видеонаблюдения в Стамбуле, на которых, согласно телеканалу, присутствует один из подозреваемых в убийстве Хашукджи, переодетый в его одежду и пытавшийся выдать себя за погибшего. Один из источников в турецком правительстве сообщил телеканалу, что мужчина на видеозаписи – это 57-летний саудовский подданный Мустафа аль-Мадани, который имеет те же рост и комплекцию, что и Хашукджи.

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в воскресенье заявил в интервью телеканалу Fox News, что те, кто убил журналиста, "превысили свои полномочия", и "пытались это скрыть", назвав произошедшее "огромной ошибкой".

Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Ранее власти Саудовской Аравии утверждали, что Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны.