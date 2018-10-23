В Пекине ответили на требование Трампа о присоединении Китая к ДРСМД

ПЕКИН, 23 окт — РИА Новости. Пекин не потерпит шантажа ни от одной из стран, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Накануне Дональд Трамп заявил , что Пекин должен присоединиться к договору о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД). Он добавил, что США будут наращивать количество ядерных вооружений до тех пор, пока Россия и КНР "не придут в себя".

"Вчера я уже выразила позицию Китая: это соглашение между США и бывшим СССР, оно двустороннее", — напомнила дипломат.

Китай будет и впредь придерживаться оборонного характера своей национальной оборонной политики, подчеркнула Чуньин.

Также Пекин рекомендует США не плыть против течения и дважды подумать, прежде чем принять какое-либо решение по этому вопросу, добавила она.

ДРСМД

Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности — соглашение между СССР и США, подписанное в 1987 году: стороны обязались уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000-5500 километров) и малой (от 500 до 1000 километров) дальности, а также не производить, не испытывать и не развертывать их в будущем.

С тех пор Москва и Вашингтон периодически обвиняют друг друга в нарушении договоренностей.

Недавно Трамп сообщил, что Вашингтон не намерен соблюдать ДРСМД, так как Москва этого не делает.