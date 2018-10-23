КИЕВ, 23 окт — РИА Новости. Экс-президент Украины Виктор Янукович вновь просит Оболонский районный суд Киева в рамках международной правовой помощи предоставить ему возможность выступить в суде по делу о госизмене, заявил во вторник его адвокат Александр Горошинский.

Ранее Янукович и его защита заявили, что экс-президент готов дать показания в суде в Киеве в рамках международной помощи в режиме видеоконференции из РФ. Однако суд отказался делать запрос в РФ и предоставил Януковичу возможность выступить в суде в режиме видеосвязи.

"Прошу суд… обеспечить реализацию моего права на выступление в уголовном производстве с использованием правовой помощи адвокатом Горошинским на территории РФ", — процитировал Горошинский заявление своего подзащитного в ходе судебного заседания.

Адвокат сказал, что прошел нужную аккредитацию в России и готов представлять интересы Януковича на территории РФ.

Суд в конце июня 2017 года начал рассмотрение по существу дела о госизмене против Януковича. Это одно из целого ряда уголовных дел, которые новые власти Украины завели в отношении бывшего главы государства после госпереворота в 2014 году. По делу о госизмене прокуратура собиралась потребовать в суде для Януковича пожизненного заключения, однако позднее обвинение попросило назначить Януковичу наказание в виде 15 лет лишения свободы. Экс-президент категорически отрицает свою вину.