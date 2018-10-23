В зоне поиска пропавшей аргентинской подлодки нашли новые объекты

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Два новых объекта обнаружены в зоне поиска пропавшей в 2017 году подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", сообщили военно-морские силы страны.
"Была получена информация об обнаружении новой точки интереса под номером 20… Она будет изучена при первой возможности", — говорится в сообщении ВМС Аргентины. Также в сообщении отмечается, что будет изучен объект "номер 19", обнаруженный ранее.
Как сообщает газета Clarin, обоим объектам присвоена категория "высокая степень вероятности совпадения".
В августе власти Аргентины сообщили о найме Ocean Infinity для поиска пропавшей подлодки. Сообщалось, что компания "будет взимать плату за свои услуги только в случае обнаружения подводной лодки". Ocean Infinity ранее принимала участие в поисках пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH370. В конце мая компания объявила об окончании поисковой операции.
"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".
Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.