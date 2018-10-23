В зоне поиска пропавшей аргентинской подлодки нашли новые объекты

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Два новых объекта обнаружены в зоне поиска пропавшей в 2017 году подводной лодки ВМС Аргентины "Сан-Хуан", сообщили военно-морские силы страны.

"Была получена информация об обнаружении новой точки интереса под номером 20… Она будет изучена при первой возможности", — говорится в сообщении ВМС Аргентины. Также в сообщении отмечается, что будет изучен объект "номер 19", обнаруженный ранее.

Как сообщает газета Clarin, обоим объектам присвоена категория "высокая степень вероятности совпадения".

В августе власти Аргентины сообщили о найме Ocean Infinity для поиска пропавшей подлодки. Сообщалось, что компания "будет взимать плату за свои услуги только в случае обнаружения подводной лодки". Ocean Infinity ранее принимала участие в поисках пропавшего в марте 2014 года малайзийского лайнера, следовавшего рейсом MH370. В конце мая компания объявила об окончании поисковой операции.

По данным Clarin, на данный момент было исследовано 18 объектов, обнаруженных американской компанией. Большинство из них оказались скальными образованиями, также было обнаружено одно рыболовецкое судно и рыболовецкие сети. Проверка осуществляется с помощью погружения подводного аппарата.

"Сан-Хуан" перестал выходить на связь 15 ноября 2017 года во время перехода из военно-морской базы Ушуайя в Мар-дель-Плата. В момент последнего сеанса связи с субмарины сообщили об аварии. На борту находились 44 человека, в том числе первая в истории Аргентины женщина-подводник Элиана Мария Кравчик. Представители ВМС сообщали об одиночном взрыве, который может быть связан с исчезновением "Сан-Хуана".

Через 15 дней после исчезновения субмарины ВМС Аргентины сообщили, что операция по спасению 44 членов экипажа подлодки "Сан-Хуан" прекращается, но будет продолжен поиск самой субмарины.