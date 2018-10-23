В Эр-Рияде прокомментировали убийство Хашукджи

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что королевство примет необходимые меры для предотвращения инцидентов вроде убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщает телеканал Al-Arabia.

"Будут приняты необходимые шаги, чтобы гарантировать, что то, что произошло, не повторится", — приводит телеканал слова министра.

Аль-Джубейр подтвердил, что королевство обязуется провести полное расследование смерти Хашукджи.

Он добавил, что все ответственные за смерть Хашукджи будут задержаны.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на субботу, 20 октября, распространили сообщение генпрокурора страны о том, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, и к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек, которые допрашиваются, саудовские власти стремятся установить правду и привлечь к ответственности всех виновных.