У побережья Тайваня зафиксировано землетрясение магнитудой 6

ПЕКИН, 23 окт — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6 произошло во вторник у побережья Тайваня, сообщает китайский сейсмологической центр.

Подземные толчки были зафиксированы в 12.34 (7.34 мск) по местному времени к востоку от острова в 104,2 километра от уезда Хуалянь, на северо-востоке Тайваня, где 6 февраля этого года произошло разрушительное землетрясение, унесшее жизни 16 человек, еще 285 человек пострадали.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 19 километров, при этом толчки ощущались в столице Тайваня города Тайбэе и в уезде Илань.

Информации о человеческих жертвах и разрушениях пока не поступало, оповещения об угрозе цунами также не было.