Шутки плохи. Американские СМИ оценили российские С-400

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. С российскими зенитными ракетными системами С-400 "не стоит шутить", пишет военный журнал National Interest.

Издание отмечает, что вокруг комплексов С-400 постоянно разгораются споры. США угрожают странам санкциями всего лишь за покупку российской ПВО, однако мировые державы не теряют интерес к этим системам, о чем говорит заключение в этом году соглашений на поставку С-400 Индии и Китаю. И ни одни воздушные силы, подчеркивает журнал, не хотели бы встретиться с российской ПВО в бою.

Автор вспоминает, что разработка предшественника современного комплекса — С-300 началась в 60-х годах прошлого века, а принятие на вооружение состоялось в 1978 году. С тех пор С-300 постоянно совершенствовались, внедрялись новые модификации, одна из которых — С-300ПМУ-2 — даже называется "ранней версией" С-400.

Современные системы используют новые радиолокационные станции, которые позволяют С-400 увидеть почти любую воздушную цель. Кроме того, ПВО способна задействовать четыре разных типа ракет с разными весом и возможностями, благодаря чему один комплекс С-400 может выступить в роли почти полноценной эшелонированной системы ПВО.

Возможности С-400 могут показаться серьезным скачком по сравнению с показателями предшественника, однако многие из продвинутых особенностей, включая перехват баллистических ракет, взаимозаменяемые модульные ракеты и т.д. присутствовали в системе долгое время, и С-400 лишь основана на уже существующих достоинствах С-300, став при этом еще более смертоносной.

В России на вооружении стоят зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler). Система предназначена для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.