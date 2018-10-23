Шутки плохи. Американские СМИ оценили российские С-400

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. С российскими зенитными ракетными системами С-400 "не стоит шутить", пишет военный журнал National Interest.
Автор вспоминает, что разработка предшественника современного комплекса — С-300 началась в 60-х годах прошлого века, а принятие на вооружение состоялось в 1978 году. С тех пор С-300 постоянно совершенствовались, внедрялись новые модификации, одна из которых — С-300ПМУ-2 — даже называется "ранней версией" С-400.
Современные системы используют новые радиолокационные станции, которые позволяют С-400 увидеть почти любую воздушную цель. Кроме того, ПВО способна задействовать четыре разных типа ракет с разными весом и возможностями, благодаря чему один комплекс С-400 может выступить в роли почти полноценной эшелонированной системы ПВО.
В России на вооружении стоят зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф" (по классификации НАТО — SA-21 Growler). Система предназначена для высокоэффективной защиты важнейших политико-административных, экономических и военных объектов от ударов авиации, стратегических крылатых, тактических и оперативно-тактических баллистических ракет, а также баллистических ракет среднего радиуса в условиях боевого и радиоэлектронного противодействия.