Рядом с домом Сороса в США найдено взрывное устройство

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Взрывное устройство было найдено в понедельник в почтовом ящике рядом с домом американского миллиардера Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк, сообщает газета New York Times со ссылкой на сотрудника правоохранительных органов.

По данным газеты, инцидент произошел рядом с домом Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк. Полиция получила вызов о подозрительном предмете примерно в 15.45 по местному времени (22.45 мск). Сообщается, что устройство "не сработало самостоятельно и саперы произвели управляемый подрыв".

Как отмечает газета, сам Сорос не находился дома в это время. Полиция позже сообщила, что передала дело ФБР.

Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за 2 года около 1 миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и "евромайдан" в 2013 году.