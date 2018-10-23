В Госдуме состоится заседание российско-сербской межпарламентской комиссии

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Третье заседание российско-сербской межпарламентской комиссии состоится в Госдуме во вторник с участием спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина и председателя народной скупщины (парламента) Сербии Майи Гойкович.

Как сообщил журналистам глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в рамках повестки планируется обсудить вопросы развития межпарламентского взаимодействия, ситуацию в Европе и на Балканах, а также сотрудничество в международных организациях, таких как Межпарламентский союз, Парламентская ассамблея ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОДКБ.

Слуцкий добавил, что перед началом заседания комиссии Гойкович намерена выступить на пленарном заседании Госдумы. "Это будет уже четвертое выступление иностранного спикера с трибуны российского парламента за время седьмого созыва", — отметил Слуцкий.

Политик также назвал Сербию "традиционным партнером России".

"У нас теснейшее сотрудничество по всем направлениям, в том числе в плоскости парламентской дипломатии. Контакты носят регулярный и плодотворный характер. С госпожой Гойкович мы совсем недавно имели честь встречаться на полях третьего совещания спикеров парламентов Евразии", — напомнил Слуцкий.

Во вторник в Госдуме также состоятся переговоры Володина и Гойкович.