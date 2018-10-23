Путин во вторник примет Болтона

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник примет советника главы США по нацбезопасности Джона Болтона.

Как сообщил ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, после последних заявлений из Вашингтона, касающихся Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), потребуется разъяснение американской стороны.

Накануне Болтон встретился в Москве с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым и главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Болтон и Лавров обсудили, в частности, ситуацию вокруг Сирии и в Афганистане, а также вопросы поддержания стратегической стабильности.

Беседа с Патрушевым, как сообщили в аппарате СБ, продлилась пять часов. В том числе Болтон и Патрушев обсудили возможность проведения встречи глав РФ и США. Песков со своей стороны сообщил РИА Новости, что Путин готов встретиться с Дональдом Трампом, но подготовка такого контакта не ведется.

Патрушев и Болтон также обсудили возможность продления договора СНВ-3. Патрушев заявил Болтону о важности сохранения ДРСМД.

Ранее Трамп заявил, что США выйдут из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. Ряд экспертов и депутатов, включая главу комитета Госдумы по международным делам Леонида Слуцкого, считают, что после заявления США о выходе из ДРСМД пролонгация СНВ-3 может оказаться под вопросом.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Впервые под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 километров, в том числе ракеты Р-12 и Р-14, которые СССР в 1962 году разместил на Кубе, что спровоцировало Карибский кризис. В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США — 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть, представив убедительные доказательства о необходимости выхода из него.

Договор СНВ-3 Россия и США подписали в 2010 году, в силу он вступил в 2011 году. Соглашение предусматривает сокращение развернутых стратегических носителей с каждой стороны до 700 единиц и до 1 тысячи 550 ядерных боезарядов на них. Срок действия договора — 10 лет, до 2021 года.