Трамп объяснил, в чем заключается его национализм

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал себя националистом и призвал использовать это слово в том смысле, что он ставит интересы страны на первое место.
Трансляцию с места вел телеканал NBC.
"Радикальные демократы хотят обратить время вспять, вернуть власть коррумпированных и голодных до власти глобалистов. Вы знаете, кто такие глобалисты? Глобалист – это человек, который хочет, чтобы миру было хорошо, не особо заботясь, честно говоря, о нашей стране. Нам это не подходит", — сказал президент США.