Трамп объяснил, в чем заключается его национализм

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп назвал себя националистом и призвал использовать это слово в том смысле, что он ставит интересы страны на первое место.

"Знаете, есть слово, оно в некотором роде стало старомодным, это слово "националист". И я говорю: нам, вроде, не следует использовать это слово. Но знаете, кто я? Я — националист. ОК? Я националист. Националист. Используйте это слово", — сказал он во вторник на митинге в Техасе.

Трансляцию с места вел телеканал NBC.

Трамп высказался так, когда в очередной раз говорил, что его администрация ставит интересы Америки в приоритет.

"Радикальные демократы хотят обратить время вспять, вернуть власть коррумпированных и голодных до власти глобалистов. Вы знаете, кто такие глобалисты? Глобалист – это человек, который хочет, чтобы миру было хорошо, не особо заботясь, честно говоря, о нашей стране. Нам это не подходит", — сказал президент США.