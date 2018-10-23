Трамп поддержал Теда Круза на выборах в сенат, назвав его хорошим другом

ВАШИНГТОН, 23 окт – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выступил в поддержку Теда Круза, переизбирающегося на пост сенатора от Техаса, сообщив, что тот стал его хорошим другом.

"Через всего 15 дней жители Техаса переизберут человека, который стал действительно моим хорошим другом. У нас были свои небольшие сложности. Но на самом деле, если вы помните, в самом начале это был праздник любви", — сказал он во вторник на митинге в поддержку Круза в Техасе. Трансляцию ведет телеканал NBC

Трамп не стал вдаваться в подробности того, как их отношения от обоюдной жесткой критики в ходе президентской кампании, когда оба боролись за президентское кресло, переросли в дружбу.

"Никто не помогал мне больше с сокращениями ваших налогов, с вашим законом, и всем, что мы делаем, в том числе для военных и ветеранов, чем сенатор Тед Круз. Никто", — похвалил президент США своего бывшего оппонента.

Республиканец Круз, который в 2016 году проиграл праймериз в Индиане Трампу, теперь заручился его поддержкой, чтобы остаться на посту сенатора, который он занимает с 2013 года. Согласно октябрьским опросам, Круз опережает своего соперника-демократа на 5-9%.

В марте 2016 года между Трампом и Крузом отношения накалились. Круз назвал своего главного соперника на место кандидата в президенты США от Республиканской партии миллиардера Дональда Трампа "сопливым трусом" (sniveling coward) после публичного скандала из-за жен.

Конфликт разгорелся после того, как в социальных сетях стала распространяться фотография обнаженной супруги Дональда Трампа Мелании с подписью "Знакомьтесь — Мелания Трамп. Ваша следующая первая леди. Или вы можете поддержать Теда Круза". Трамп болезненно отреагировал и пообещал отомстить, назвав оппонента "врунишкой Тедом" и продолжив называть его так в ходе всей гонки.

"Врунишка Тед Круз только что использовал фото Мелании для издания G.Q. в своей кампании. Осторожнее, врунишка Тед, или я раскрою тайны твоей жены!" — написал тогда Трамп в своем микроблоге Twitter.

Тед Круз сразу же заявил, что не имеет отношения к распространению фотографии и предостерег Трампа от нападок на свою Жену Хайди. Однако через некоторое время Трамп выложил в соцсеть фотографию своей жены-модели Мелании и рядом неудачную фотографию жены Круза. "Нет необходимости раскрывать тайны. Одна фотография вместо тысячи слов", — гласила подпись под фото.