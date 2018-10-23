Британские ученые предупредили кабмин о последствиях Brexit для науки

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Группа ученых из 29 лауреатов Нобелевской премии и шести математиков, награжденных Филдсовскими медалями, призвала кабмин Британии "присесть и послушать" о негативном эффекте, который Brexit может оказать на науку, сообщает газета Independent со ссылкой на письмо ученых.
"Жесткий Brexit может испортить британскую науку, так что правительству нужно присесть и послушать нас. Подавляющее большинство негативно настроенных к жестокому Brexit ученых должно стать тревожным звонком для страны и правительства", — заявил лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии британский биохимик Пол Нерс.
"Нам нужна сделка, которая обеспечит замену потерянной из-за Brexit части финансирования науки, сделка, которая сохранит свободу передвижения для талантливых ученых и даст им чувствовать, что в этой стране им рады", — говорится в письме ученых.
Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.