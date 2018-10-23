Британские ученые предупредили кабмин о последствиях Brexit для науки

МОСКВА, 23 окт – РИА Новости. Группа ученых из 29 лауреатов Нобелевской премии и шести математиков, награжденных Филдсовскими медалями, призвала кабмин Британии "присесть и послушать" о негативном эффекте, который Brexit может оказать на науку, сообщает газета Independent со ссылкой на письмо ученых.

Как сообщает газета, письмо с подписями ученых было адресовано премьер-министру Великобритании Терезе Мэй и председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру.

"Жесткий Brexit может испортить британскую науку, так что правительству нужно присесть и послушать нас. Подавляющее большинство негативно настроенных к жестокому Brexit ученых должно стать тревожным звонком для страны и правительства", — заявил лауреат Нобелевской премии в области медицины и физиологии британский биохимик Пол Нерс.

По словам ученых, выход Великобритании из ЕС может создать барьеры для научного сотрудничества, которое является мощным стимулом для европейских исследований.

"Нам нужна сделка, которая обеспечит замену потерянной из-за Brexit части финансирования науки, сделка, которая сохранит свободу передвижения для талантливых ученых и даст им чувствовать, что в этой стране им рады", — говорится в письме ученых.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.