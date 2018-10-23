В Мексике создали специальный комитет в связи с ураганом "Уилла"

МЕХИКО, 23 окт – РИА Новости. Глава Национальной службы по чрезвычайным ситуациям Мексики Луис Фелипе Пуэнте сообщил о создании национального комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с приближением к территории страны урагана "Уилла" и тропического шторма "Висенте".

"В соответствии с инструкциями президента Энрике Пеньи Ньето и главы МВД Альфонсо Наваррете создан и заседает национальный комитет по чрезвычайным ситуациям в связи с прохождением урагана "Уилла" и тропического шторма "Висенте" по национальной территории", — написал Пуэнте в своем микроблоге в Twitter

Также он сообщил, что со вторника временно будут приостановлены все занятия в учебных заведениях штата Наярит.

Ранее Национальная комиссия по водным ресурсам Мексики сообщила, что ураган "Уилла" в Тихом океане в понедельник ослаб с пятой до четвертой категории. Сейчас "Уилла" находится в 175 километрах от берега мексиканского штата Халиско и в 215 километрах от берега штата Наярит. Скорость ветра внутри урагана достигает 250 километров в час с порывами до 305 километров в час. "Уилла" двигается на север со скоростью примерно 13 километров в час.

По данным комиссии, уже вечером в понедельник "Уилла" может достичь берега Мексики в районе штата Синалоа, однако с большой долей вероятности ослабнет до третьей категории.

Ранее Национальная служба гражданской обороны Мексики объявила чрезвычайное положение на части территорий штатов Синалоа и Наярит из-за урагана "Уилла". Как сообщает ведомство, режим ЧП введен в семи муниципалитетах Синалоа и в 12 муниципалитетах Наярита. После объявления ЧП территориальные образования имеют право получить доступ к средствам специального фонда помощи в чрезвычайных ситуациях.