В Мексике в ДТП погибли шесть нелегальных мигрантов из Гватемалы

МЕХИКО, 23 окт – РИА Новости. Шесть нелегальных мигрантов из Гватемалы погибли в результате ДТП в Мексике, через которую они направлялись в сторону границы с США, сообщает в понедельник портал Cuarto Poder.

По предварительным данным, машина, в которой ехали мигранты, перевернулась в воскресенье на шоссе в штате Чьяпас.

Еще 11 гватемальцев, в том числе четверо детей, получили ранения. Водитель автомобиля сбежал с места происшествия, бросив пострадавших. В итоге раненых доставили в госпиталь, где им оказали первую помощь.

Граждане Гватемалы не смогли представить документов о законности своего нахождения в Мексике. Предполагается, что они планировали нелегально попасть на территорию США.