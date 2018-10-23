Трамп заявил, что Китай должен быть включен в Договор о РСМД

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что Китай тоже должен быть включен в Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), хотя он и не входит в это соглашение.
По его словам, у Соединенных Штатов "гораздо больше денег, чем у кого бы то ни было".
"Когда они придут в себя, мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество", — заявил президент.
Трамп заверил, что США "с радостью бы это сделали", но в настоящее время они договор не соблюдают.
Президент добавил, что его слова являются угрозой для России, Китая и любой страны, "желающую сыграть в эту игру", а это делать "нельзя".
Ракетный потенциал КНР
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью "Коммерсанту" заявил, что от трети до половины баллистических ракет Китая не соответствуют Договору о ракетах средней и меньшей дальности.
Болтон отметил, что тема превращения ДРСМД в многосторонний документ обсуждалась еще при администрации Джорджа Буша в 2001–2004 годах.
Договор о ракетах средней и меньшей дальности
Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты выйдут из договора, поскольку Россия его не соблюдает. Он добавил, что Вашингтону необходимо развивать вооружения.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва желает получить от Вашингтона более детальное разъяснение.
Также он заявил, что слом положений договора принудит Россию принимать меры с целью обеспечения безопасности.
Несимметричный ответ
Военный эксперт, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков заявил РИА Новости, что России следует дать несимметричный ответ в случае, если США действительно выйдут из РСМД.
По его мнению, нужно создавать на базе ракеты Х-101/Х-102 ракетное оружие сверхбольшой дальности и развертывать их в количестве примерно 400-500 ракет.
По словам Сивкова, США рассчитывают, что Россия начнет создавать ракеты средней дальности, что в результате "оттянет удар на Европу". Поэтому, по его мнению, необходимо разработать ракеты сверхбольшой дальности для "создания адекватной угрозы США".
Эксперт отметил, что дальность полета ракет будет достигать порядка 10-12 тысяч километров.