Трамп заявил, что Китай должен быть включен в Договор о РСМД

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Дональд Трамп заявил, что Китай тоже должен быть включен в Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), хотя он и не входит в это соглашение.

Трамп заявил, что США будут наращивать ядерный потенциал, пока Россия и Китай не придут в себя.

По его словам, у Соединенных Штатов "гораздо больше денег, чем у кого бы то ни было".

"Когда они придут в себя, мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество", — заявил президент.

Трамп заверил, что США "с радостью бы это сделали", но в настоящее время они договор не соблюдают.

Президент добавил, что его слова являются угрозой для России, Китая и любой страны, "желающую сыграть в эту игру", а это делать "нельзя".

Ракетный потенциал КНР

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью "Коммерсанту" заявил, что от трети до половины баллистических ракет Китая не соответствуют Договору о ракетах средней и меньшей дальности.

По его словам, предполагать, что Пекин уничтожит, возможно, более половины баллистических ракет, "просто нереалистично".

Болтон отметил, что тема превращения ДРСМД в многосторонний документ обсуждалась еще при администрации Джорджа Буша в 2001–2004 годах.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности

Трамп ранее заявлял, что Соединенные Штаты выйдут из договора, поскольку Россия его не соблюдает. Он добавил, что Вашингтону необходимо развивать вооружения.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Москва желает получить от Вашингтона более детальное разъяснение.

Также он заявил, что слом положений договора принудит Россию принимать меры с целью обеспечения безопасности.

Несимметричный ответ

Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой области встретит противодействие. Его заместитель Сергей Рябков отметил, что Россия рассчитывает получить внятные объяснения о дальнейших шагах США по ДРСМД от Болтона, который прибыл в Москву в воскресенье.

Военный эксперт, президент Академии геополитических проблем, доктор военных наук Константин Сивков заявил РИА Новости, что России следует дать несимметричный ответ в случае, если США действительно выйдут из РСМД.

По его мнению, нужно создавать на базе ракеты Х-101/Х-102 ракетное оружие сверхбольшой дальности и развертывать их в количестве примерно 400-500 ракет.

"Ракеты эти будут недорогие, они маленькие относительно по размерам", — пояснил он, добавив, что у США нет достаточно эффективной системы противовоздушной обороны, которая позволила бы нейтрализовать эти ракеты.

По словам Сивкова, США рассчитывают, что Россия начнет создавать ракеты средней дальности, что в результате "оттянет удар на Европу". Поэтому, по его мнению, необходимо разработать ракеты сверхбольшой дальности для "создания адекватной угрозы США".

Эксперт отметил, что дальность полета ракет будет достигать порядка 10-12 тысяч километров.