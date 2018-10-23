В двух штатах Мексики объявили режим ЧП из-за урагана "Уилла"

МЕХИКО, 23 окт – РИА Новости. Национальная служба гражданской обороны Мексики объявила в понедельник чрезвычайное положение на части территорий штатов Синалоа и Наярит из-за урагана "Уилла".
Ранее ураган "Уилла" в Тихом океане усилился до самой опасной пятой категории мощности, сообщил Национальный центр по предупреждению об ураганах (NHC) США.
Ураган соответствует пятой категории, когда скорость ветра равна или превышает 70 метров в секунду.
Центр предупреждает, что ураган "крайне опасен". По прогнозам метеорологов, в некоторых районах западной, центральной и юго-западной Мексики ожидаются опасные для жизни штормовые приливы, ветер и дожди.